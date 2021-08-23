«Что делать?»: Королева рассказала, что незнакомец хочет купить ее откровенный портрет

Накануне Наташа Королева и Тарзан отметили 18-летие совместной жизни. А недавно стало известно, что танцор помимо всего еще и прекрасный художник. Сергей Глушко рисует портреты родных, в том числе матери и тещи, а результаты показывает фанатам в Instagram. Очередная работа, на которой с холста смотрела полуобнаженная Королева, вызвала шквал эмоций.

«Ну, красота! Пусть еще рисует! Как шикарно!», — писали пользователи Сети.

Звезда отметила, что картину хотят купить.

«Подарок от мужа! Но есть таинственный незнакомец, который хочет купить портрет за миллион. Что делать?», — написала Королева.

Напомним, с недавнего времени Наташа Королева стала телеведущей. В компании сына Архипа она ведет музыкальный чарт на ТВ.

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