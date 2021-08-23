«Когда я увижу своих детей?»: муж Макеевой просит бывшую жену о встрече с наследниками

Анастасия Макеева и Роман Мальков приехали в Словению. Там у актрисы запланированы спектакли, а бизнесмен тем временем решил встретиться со своими тремя детьми, которые остались жить с мамой в Любляне. Но не тут-то было. Светлана Малькова, по словам Романа, не хочет с ним разговаривать. Тогда Мальков решил записать видеообращение, которое опубликовал в своем микроблоге.

«Здравствуй, Света. Вчера мы попытались поговорить с тобой, но ты сбросила телефон и не дала возможности договориться, когда я увижу своих детей. Скажи, пожалуйста, когда я увижу своих детей? Я очень хочу провести с ними время. Так как ты не отвечаешь на телефонные звонки, воспользуюсь твоим способом – обращусь к тебе через социальные сети», — сказал Мальков.

Напомним, Макеева и Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. Роман приехал из Словении, где у него была жена и четверо детей. После развода старший сын Андрей переехал к нему и мачехе в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Любляне.

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