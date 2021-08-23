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«Аж тесемки впились в тело»: Рудова в бикини засветила мощный «поплавок»

Кадром блондинка поделилась в своем Instagram.

«Аж тесемки впились в тело»: Рудова в бикини засветила мощный «поплавок»
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса Наталья Рудова появилась на экранах телевизоров в начале 2000-х. Она сыграла одну из главных ролей в сериале «Татьянин день» и смогла завоевать любовь тысяч телезрителей. Кроме того, принесла ее через многие годы, ведь сейчас за Instagram Рудовой следят более четырех миллионов пользователей Сети. Периодически там появляются весьма откровенные кадры.

Наталья Рудова в бикини
Наталья Рудова в бикини. Фото: instagram.com/rudovanata

На этот раз блондинка позировала в бикини черного цвета, вынырнув из бассейна. Блондинка активно следит за своей физической формой и не стесняется хвастать роскошным телом.

«Вау, как красиво! Аж тесемки впились в тело! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудова отметила свое 38-летие. Сразу после этого она улетела в Сен-Тропе, где проводила отпуск в компании Анастасии Решетовой.

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