«Аж тесемки впились в тело»: Рудова в бикини засветила мощный «поплавок»

Актриса Наталья Рудова появилась на экранах телевизоров в начале 2000-х. Она сыграла одну из главных ролей в сериале «Татьянин день» и смогла завоевать любовь тысяч телезрителей. Кроме того, принесла ее через многие годы, ведь сейчас за Instagram Рудовой следят более четырех миллионов пользователей Сети. Периодически там появляются весьма откровенные кадры.

На этот раз блондинка позировала в бикини черного цвета, вынырнув из бассейна. Блондинка активно следит за своей физической формой и не стесняется хвастать роскошным телом.

«Вау, как красиво! Аж тесемки впились в тело! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудова отметила свое 38-летие. Сразу после этого она улетела в Сен-Тропе, где проводила отпуск в компании Анастасии Решетовой.

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