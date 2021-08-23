Белье тоже видно: Ирина Пегова сверкнула пышными прелестями в платье с откровенным декольте

43-летняя звезда театра и кино Ирина Пегова стала участницей праздничных мероприятий, прошедших в Нижнем Новгороде в августе. Областная столица в эти дни пышно отметила свое 800-летие. И вместе с Пеговой на главную сцену поднимались многие знаменитости, чтобы поздравить жителей и гостей старинного русского города с этим знаменательным событием.

В свободное от выступлений время Ирина Пегова совершила прогулку по достопримечательностям города. Сначала она появилась на улицах Нижнего Новгорода в мини-платье с белоснежным отложным воротничком, а затем предстала на фоне Нижегородского кремля в макси-наряде с эффектным декольте.

Позируя на фоне красот, Пегова так увлеклась процессом, что не проследила за пикантной деталью – приоткрывшемуся белью в распахнутом декольте.

«Настоящая русская красавица», «Ириночка как всегда конфетка», «Смотрю с восхищением и любуюсь! Обожаю!», «Шикарная женщина», «Красотка, только такие вырезы, не прячьте свою красоту. Я вас люблю», «Платье огонь!», «Ирина, вы богиня», «Ирина, вы просто восхитительно выглядите! Платье просто бомбическое, что за бренд», «Красивая, очаровательная и излучаете свет», — усыпают комплиментами звезду фолловеры.

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