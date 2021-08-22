«Будет непросто»: Таня Строкова пришла на новый «Дом-2»

Татьяна Строкова, больше года назад покинувшая проект «Дом-2», вновь засветилась на телестройке. Правда, на этот раз брюнетка появилась на реалити-шоу не как участница, а в совершенно ином качестве.

На проекте на днях стартовал ежегодный конкурс «Человек года», и Татьяна Строкова была приглашена на баттл участников в качестве эксперта. Правда, при этом девушка призналась, что сейчас реалити-шоу «Дом-2» она не смотрит.

«Кто смотрит проект? Сегодня я в качестве эксперта на «Дом-2». «Человек года». Я проект не смотрю, поэтому будет непросто высказываться, кто достоин этого звания, по вашему мнению? Зовут и любят меня, я их тоже, отказать не могу», — призналась Таня Строкова.

Пост она сопроводила снимком, на котором предстала в студии для ток-шоу. Татьяна в кадре позирует не одна, рядом с ней ведущий «Дома-2» Влад Кадони и бывшая участница Тата Блюменкранц.

Напомним, в прошлом году «Человеком года» на проекте стала Ирина Пингвинова. За нее отдали свои голоса телезрители. Помимо звания, Ирина Пингвинова получила в подарок от телестройки приз в миллион рублей.

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