Дал же бог такие формы! 65-летняя Лариса Долина поманила пышными бедрами в купальнике-танкини

Певица и педагог смело облачается во время отдыха в Сочи.

Популярная вокалистка и педагог Лариса Долина в эти дни находится в Сочи, где совмещает приятное с полезным – отдыхает и принимает участие в музыкальном фестивале «Новая волна».

В этом году Лариса Александровна превзошла, кажется, саму себя. Звезда отлично подготовилась к этому лету, сбросив несколько лишних килограммов, и теперь смело разоблачается, демонстрируя, в какой прекрасной форме она находится в канун своего 66-летия. День рождения Лариса Долина, напомним, отмечает десятого сентября.

За время пребывания в Сочи певица успела показать уже не один купальник, ну и заодно себя и свою стройную фигуру. На этот раз Лариса Долина поделилась в микроблоге фото, на котором запечатлена в купальнике-танкини с верхом-маечкой.

«Насладилась морем и солнцем вполне, на сегодня достаточно… Вроде, в море не заходят в одежде», — подписала кадр Лариса Долина.

Подписчики звезды тут же сделали комплименты ее фигуре.

«Наяда. Царица морская», «Лариса, вы просто неотразимы, купальник бомбический», «Вы в отличной форме! Восхищаюсь вами», — высказываются в Сети.

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