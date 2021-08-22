«Активно играем и улыбаемся»: маленький сын Селены Майер из «Дома-2» оказался ее копией

Маленькому сыну бывшей участницы «Дома-2» Селены Майер всего полтора месяца. Брюнетка решила не томить своих подписчиков и рассекретила лицо своего первенца.

Она разместила в микроблоге видео, на котором ее облаченный в боди ребенок, радостно улыбается маме и забавно шевелит ручками и ножками.

«Мы с утра активно играем и улыбаемся, по той причине, что вас стало 100 тысяч, и сегодня в честь этого события мы планируем запускать шарики. Спасибо, что все это время вы со мной, верите и поддерживаете меня всячески, это очень приятно», — написала под видео Селена Майер.

Подписчики предсказуемо умилились виду хорошенького малыша и единогласно заявили, что он похож на свою мамочку.

«Ну, какой сладкий пирожок! Расти и не болей, малыш!», «Боже, какое чудо! Как мама», «Копия мама», «Красавец», «Селена будто сама от себя родила, копия мамы», «Селена, ты большая молодец, справляешься одна, и все успеваешь. Малыш просто прелесть, здоровья вам, а тебе терпения за такой тяжелый труд. Будьте счастливы!» — высказываются в Сети.

Напомним, бывшая участница «Дома-2» Селена Майер родила сына 9 июля. Отца ребенка она не показывает в микроблоге и ничего о нем говорит. Неизвестно, живет ли он вместе с Селеной и сыном, общается или нет со своим наследником.

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