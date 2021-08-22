«Бывает же такая красота»: дочь Навки и Жулина обнажила плоский животик и стройные ножки в юбке со шлейфом

Прославленная фигуристка Татьяна Навка в эти дни отдыхает с семьей в Греции. Здесь она наслаждается морем, жаркой погодой и живописными пейзажами южной страны.

Вместе с Татьяной Навкой проводит время и ее старшая дочка, рожденная в браке фигуристки с тренером Александром Жулиным, 21-летняя Александра.

Олимпийская чемпионка поделилась в сторис микроблога снимком своей наследницы, давая понять, что восхищена ею.

На фото Александра Жулина предстала в цветастом топике без бретелей, обнажившим плоский животик юной девушки, и кипенно-белой юбке со шлейфом. Образ дополнили белые босоножки. Юбка длиною выше колена открыла стройные ножки Саши Жулиной.

«Бывает же такая красота! — подписала снимок Татьяна Навка. – Я мама, и мне можно!»

В Греции также отдыхает и младшая дочка Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова, семилетняя Надежда. Накануне, 21 августа, у девочки был день рождения, близкие поздравляли ее, желая всего самого хорошего. А еще в день, когда Наде исполнилось семь, у нее выпал зуб.

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