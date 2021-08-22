Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

Мамины модницы: Ксения Бородина нарядила дочерей в одинаковые юбочки Burberry

Ведущая «Дома-2» побывала с Марусей и Теоной в Казани.

Мамины модницы: Ксения Бородина нарядила дочерей в одинаковые юбочки Burberry
Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото: instagram.com/borodylia/

Телеведущая Ксения Бородина – известная модница. Она обожает красивые наряды, следит за трендами и всегда выглядит «с иголочки». Любовь к хорошей дорогой одежде Ксения Бородина прививает и двум своим дочкам Марусе и Теоне.

Несмотря на свой юный возраст, девочки уже щеголяют в нарядах люксовых брендов. Так, в эти выходные Теона и Маруся выгуливали в Казани клетчатые юбочки известного британского дома моды Burberry.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена с дочками в одной из узнаваемых локаций Казани.

Теону и Марусю звездная мама нарядила в стиле family look. У девочек одинаковые юбки, белые кроссовки и блузы – с той лишь разницей, что у Теоны кофточка тоже бренда Burberry с клетчатым воротничком, а у Маруси – белая футболка.

Ксения Бородина нарядила дочек в юбочки Burberry
Ксения Бородина нарядила дочек в юбочки Burberry. Фото: instagram.com/borodylia/

Поклонники Ксении Бородиной пришли в восторг, увидев невероятно стильную троицу. Они делают комплименты безупречному вкусу звезды.

Стоит отметить, что в стиле family look Ксения Бородина наряжает дочерей не впервые. Не так давно ее наследницы отметились в одинаковых белых футболках и юбках из разбеленного денима.

Смотрите также

Тэги

«Дом-2»BurberryДети звезд «Дома-2»Ксения БородинаМария Будаговамодный образТеона Омарова