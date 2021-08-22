«Кайфули»: Татьяна Навка в купальнике-халтере раскрепостилась в бассейне в Греции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка уже довольно продолжительное время отдыхает с семьей в Греции. Звезда спорта получает удовольствие от роскошной природы, идеальной погоды, моря, солнца и прочих прелестей этой южной страны.

Татьяна Навка открыто делится со своей аудиторией в Instagram моментами отдыха. Так, она показывала кадры с прогулки с мужем Дмитрием Песковым, совместные фотографии с младшей дочкой Надеждой, себя в летних струящихся платьях.

На это раз Татьяна Навка запечатлелась в бассейне. Звезда облачилась в купальник-халтер, особенностью которого является оформление верхней части. Бретели халтера завязываются или застегиваются на шее.

В доказательство того, что в бассейне она получает истинное удовольствие, Татьяна Навка сопроводила видео оттуда треком исполнителя Ганвеста «Кайфули».

Напомним, накануне, 21 августа, младшей дочери Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова Надежде исполнилось семь лет. День рождения звездная семья отметила в Греции. Татьяна Навка сообщила, что именно в этот день у Надежды выпал зуб.

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