Зарплаты ведущего «Дома-2» не хватает? Андрей Черкасов подрабатывает тамадой на свадьбах

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов уже не первый год является ведущим телестройки. Получил он предложение о сотрудничестве с проектом и когда он перешел с телеканала ТНТ на «Ю».

Между тем, зарплаты, которую Андрей Черкасов получает в качестве ведущего «Дома-2», очевидно, не хватает, чтобы содержать семью.

Андрей Черкасов подрабатывает тамадой на свадьбах и не стесняется этого. В сторис микроблога он показал видео одного из проведенных им торжеств. Зажигательный ведущий под аплодисменты гостей жениха и невесты отпускает шутки на фоне песни Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!».

«Разогреваю гостей свадьбы. С первых минут создаю настроение, заряжаю зал энергетикой», — подписал видео Андрей Черкасов.

Напомним, телеведущий был очень расстроен, когда в канун Нового года был уволен из «Дома-2» из-за закрытия проекта. Но получив предложение от телеканала «Ю» воспрянул духом. Правда, показывают Андрея Черкасова на «Доме-2» не в прайм-тайм. Он ведет ту часть реалити-шоу, которая выходит в эфир телеканала «Ю» по утрам.

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