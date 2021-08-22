«Непорядочно попу в экран»: Ксения Бородина высказалась после жарких фотосессий Ольги Бузовой

Ведущая «Дома-2» призналась, что у нее тоже есть горячие снимки, которые во время брака она не решалась публиковать.

Телеведущая Ксения Бородина решила поднять в микроблоге животрепещущую тему. Она высказалась по поводу откровенных фотосессий женщин, которыми те начинают увлекаться после развода.

Ксения Бородина ничего плохого в этом не видит. По ее признанию, снимки подобного содержания есть и у нее. Во время замужества она их не публиковала, а сейчас – как раз наступил тот самый момент, когда все можно.

«Ничего ужасного в этом не вижу. Непорядочно, на мой взгляд, попу в экран и сиси, хотя у меня тоже такие фотосессии были, сейчас – нет. У нас в обществе как будто не прилично считается кайфовать от самой себя, наслаждаться тем, как ты выглядишь, позволить себе то, что позволить не могла, а может в этом и беда?» — задалась вопросом Ксения Бородина.

Телеведущая считает, что не нужно бояться своих проявлений и того, что в 38 ты выглядишь лучше, чем десять лет назад.

Своим постом Ксения Бородина явно поддержала Ольгу Бузову, которая в последнее время довольно часто публикует снимки откровенного содержания. Особенно поющая телеведущая любит демонстрировать свою пятую точку.

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