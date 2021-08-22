Стеша Маликова поддержала тренд на пиджаки-оверсайз и джинсы клеш

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери музыканта Дмитрия Маликова — Стеши Маликовой — появилась фотография в новом аутфите для прохладного лета.

Маликова облачилась в короткий топ черного цвета. Стефания дополнила его рваными джинсами насыщенного голубого оттенка. Модница предпочла актуальный вариант брюк из денима — клеш. Широкие джинсы слегка закрывали стопы, однако не утаили темные тапочки Стеши.

Выпускница МГИМО похвасталась трендовой обувью на лето. Помимо брендовой обуви, в аутфите присутствовали люковые аксессуары. Маликова держала в руках черный шоппер Prada.

Отметим, что Стефания завершила образ черным оверсайзным пиджаком. Ранее жакетами с «мужского плеча» хвастались певица Ани Лорак и актриса Наталья Рудова.

«Стеша такая модница», «Львенок такой! Стеша, мы обожаем твои образы! Как всегда, стильно, модно и очень дорого смотрится», «Милая очень», «Симпапулька», «Очень круто», — написали поклонники Стефании в комментариях под фото.

Напомним, на днях Маликова намекнула на свои новые отношения. Стеша назвала свидание с бойфрендом идеальным. Поклонники заподозрили, что девушка сходила в ресторан с хоккеистом Кириллом Капризовым.

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