Жена Гарика Мартиросяна удивила сходством с 17-летней дочерью

На личной странице избранницы художественного руководителя Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанны — появилась совместная фотография с ее дочерью Жасмин. Примечательно, что рыжеволосую красавицу перестали воспринимать как дочь знаменитости, а называют подружкой Жанны.

Жена Гарика Мартиросяна поздравила дочь с 17-летием и показала, как изменилась Жасмин. После того, как фолловеры Жанны увидели повзрослевшую наследницу Гарика, они поразились сходством матери и дочери.

45-летняя Левина-Мартиросян привела поклонников в восторг своим моложавым видом. Теперь Жанна годится в подружки собственной дочери. К такому мнению пришли подписчики писательницы.

«Как две подружки», «Девочка выросла и теперь с мамой, как сестры», «Красивая какая! Вы, как подружки», «Какая молодая и красивая мама», «Какая красивая девушка, есть в кого», «Тот случай, когда мама выглядит, как старшая сестра. Вы однозначно мотиватор», — восхитились поклонники молодостью Жанны и красотой Жасмин.

Напомним, недавно актриса Саша Бортич тоже показала подросшего ребенка, сильно похожего на нее саму. Сын актрисы является не только тезкой Бортич, но и ее маленькой копией.

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