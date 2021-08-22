Иосиф Пригожин запечатлел Валерию в великанском пиджаке цвета фуксии в семейном кругу

В одной из последних публикаций личного микроблога музыкального продюсера Иосифа Пригожина появилась фотография с семейного ужина в Швейцарии. Сюда знаменитость прилетел с женой Валерией, чтобы собраться большой дружной семьей артистки.

Валерия в ярко-розовом пиджаке с широкими плечиками улыбалась с бокалом белого вина в компании двоюродной сестры, матери, а также старшего сына Артемия. Певица встретилась с наследником в Монтре, где он и живет.

Отметим, что у Валерии и Пригожина большая семья. Всех родственников знаменитости не могут собрать из-за различий в рабочих графиках. Вот и старшая дочь Валерии — Шена — не прилетела увидеться с братом. Однако веселое застолье артистке все-таки удалось организовать.

«Заключительный ужин в отпуске перед вылетом в Сочи на «Новую волну»», — подписал снимок родни Иосиф Пригожин.

«Артем какой красавчик», «Старший сын красавчик», «Какие же вы классные», «Какая Валерия красивая», «Просто роскошная женщина», «Галина Николаевна великолепная», «Замечательная семья», — написали поклонники Пригожина и Валерии в комментариях под фото.

Напомним, на днях Валерия рассказала, чем занимается ее сын Артемий в Монтре. Певица показала, как изменился ее 26-летний ребенок. Исполнительница похвасталась звукозаписывающей студией Шульгина.

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