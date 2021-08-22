Такие длинные волосы: подросшая дочь Асмус в полосатом костюме побывала в центре спасения черепах

Кристина Асмус в настоящий момент вместе с дочкой Настей и младшей сестрой Кариной пребывает на Шри-Ланке. Актриса приехала сюда для съемок фильма «Булки», а родственницы сопроводили ее.

Однако позже сестра Кристины тоже снялась в фильме в качестве ее дублера. Дело в том, что Карина – профессиональная спортсменка и каскадер и уже не в первый раз помогает звезде «Текста». Асмус поспешила заверить, что они не близнецы, просто похожи.

Актриса пожаловалась поклонникам, что на острове действует довольно жесткий режим из-за пандемии. Поэтому просто так разгуливать по нему и отдыхать невозможно, требуется разрешение. Тем не менее, ей удалось вместе с дочкой и коллегами выбраться в центр спасения черепах. На обнародованных в Сети кадрах Настя Харламова предстает в полосатом костюмчике с шортами и с распущенными волосами. Обычно наследница актрисы и комика убирает волосы в прически, поэтому трудно было судить об их длине. Но теперь стало понятно, что малышка – настоящая Рапунцель, обладающая роскошными локонами.

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