Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

Такие длинные волосы: подросшая дочь Асмус в полосатом костюме побывала в центре спасения черепах

Наследница Гарика Харламова и Кристины Асмус пребывает вместе с мамой на Шри-Ланке.

Такие длинные волосы: подросшая дочь Асмус в полосатом костюме побывала в центре спасения черепах
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус в настоящий момент вместе с дочкой Настей и младшей сестрой Кариной пребывает на Шри-Ланке. Актриса приехала сюда для съемок фильма «Булки», а родственницы сопроводили ее.

Однако позже сестра Кристины тоже снялась в фильме в качестве ее дублера. Дело в том, что Карина – профессиональная спортсменка и каскадер и уже не в первый раз помогает звезде «Текста». Асмус поспешила заверить, что они не близнецы, просто похожи.

Актриса пожаловалась поклонникам, что на острове действует довольно жесткий режим из-за пандемии. Поэтому просто так разгуливать по нему и отдыхать невозможно, требуется разрешение. Тем не менее, ей удалось вместе с дочкой и коллегами выбраться в центр спасения черепах. На обнародованных в Сети кадрах Настя Харламова предстает в полосатом костюмчике с шортами и с распущенными волосами. Обычно наследница актрисы и комика убирает волосы в прически, поэтому трудно было судить об их длине. Но теперь стало понятно, что малышка – настоящая Рапунцель, обладающая роскошными локонами.

Смотрите также

Тэги

Гарик ХарламовКристина АсмусНастя Харламова