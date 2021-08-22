Красавец-мужчина: полуобнаженный Галкин в костюме гладиатора привел в восторг Панайотова и Николаева

Максим Галкин позабавил своих подписчиков новым вайном, заодно блеснув накачанным телом. Муж Аллы Борисовны записал ролик с переодеванием из обычного человека в спортивном костюме в мужественного гладиатора. Второй наряд показал великолепные мышцы и стройность артиста.

Ролик сразу же получил огромное количество лайком и комментариев. Среди тех, кто не смог пройти мимо оказались артисты Александр Панайотов и Игорь Николаев. Обе знаменитости нажали на «сердечко».

«Максим, вы не перестаете удивлять! То усики, теперь гладиатор, с вами не соскучишься!», «Ай, какой красавчик», «Какие ножки!», «Класс! Где такой костюм купить? Я сыну подарю. Он в школе историю преподает», «Максим, вы как всегда великолепны из образа в образ», «Вау! Какие ноги!» — прокомментировали пост фолловеры.

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