«Я счастливый ксерокс»: Саша Бортич показала маленькую «копию» себя

Малыш артистки подрастает и все больше напоминает свою маму.

На личной странице актрисы Александры Бортич появилась фотоподборка с прогулки знаменитости с ее сыном Сашей. Примечательно, что мама и малыш — не только тезки, но еще и очень похожи.

Бортич облачилась в белоснежное хлопковое платье-трапецию. Поверх него артистка накинула черное кимоно с леопардовыми пятнами светло-серого цвета. Блондинка с каре широко улыбалась и держала на руках годовалого сына Сашу. Малыш в серых футболке и джинсовых шортиках веселился точно так же, как и его молодая мамочка.

«Я очень счастливый ксерокс», — пошутила Бортич о сходстве с сыном.

«Ксерокопировали, ксерокопировали, да и выксерокопировали», «В свидетельстве о рождении, надеюсь, написано «Ксерокс 1»», «Какой же он смешной мужичок», «Какие вы классные», «Саша, сыночек — копия твоя», «Похожи очень», «Двое из ларца», «Сходство, что называется, на лицо», «Ребенок такой же улыбчивый, как мама», — отметили поклонники Бортич.

Напомним, Саша Бортич родила сына Александра от предпринимателя Евгения Савельева 22 июня 2020 года. А двумя годами ранее артистка развелась с рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым.

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