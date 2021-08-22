Зрелище не для каждого: Бузова устроила танцы в банном халатике, от души сверкая «ложбинкой греха»

Ольга Бузова выдала очередной контент с небольшим смыслом, но великим зрелищем. Певица облачилась в банный халатик и устроила секси-танцы в ванной перед зеркалом, активно размахивая головой.
При этом совершенно очевидно стало во время ее хореографических па, что бюстгальтера под одеждой у нее нет точно. Область декольте актрисы постоянно распахивалась, демонстрируя «ложбинку греха», именно так французы эротично называют область женского тела возле бюста.
Свое видео Ольга Бузова подписала в личном блоге не без доли юмора и самоиронии:
«Ритм покинул чат».
Отметим, что ранее звезда засветилась на светском рауте в платье невесты, украшенном бусинами в виде жемчужин. Многие поклонники блондинки назвали этот наряд свадебным, предвкушая предстоящую церемонию Ольги.