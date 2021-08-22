«Хватит!»: Елизавета II подаст судебный иск против нападок Меган и Гарри

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США, прошло больше года. Пара обосновалась в Монтесито, а затем решила напомнить о себе громким интервью, которое дала Опре Уинфри. В начале марта герцоги Сассекские рассказали телеведущей о причинах отъезда из Лондона, обвинив дворец в расизме. Елизавета II после этого поручила провести расследование, а принц Уильям отчитывался перед журналистами, уверяя их в том, что в королевской семье не о каком расизме и речи нет.

Не прошел и месяц, как принц Гарри вновь разоткровенничался в СМИ, сравнив жизнь во дворце с жизнью в зоопарке. Теперь же герцог Сассекский и вовсе решил написать мемуары. Этот момент всерьез беспокоит Букингемский дворец, хотя до выхода книги в свет еще больше года.

Теперь же стало известно, что юридическая команда королевы планирует принять меры в связи с «неоднократными нападениями» принца Гарри и Меган Маркл на королевскую семью. Об этом пишет Express. Также сообщается, что рассматривается вопрос о вынесении юридического предупреждения издательству Penguin Random House, которое будет издавать мемуары Гарри.

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