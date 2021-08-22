Миллионы: сколько получат актрисы за съемки нового сезона «Секса в большом городе»

Релиз нового сезона сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так» намечен на осень этого года. В культовом многосерийном фильме сыграют полюбившиеся публике актрисы: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл зрители не увидят, она отказалась участвовать в проекте. Ее заменили новой героиней, роль которой отдали Николь Али Паркер.

Как сообщило издание Variety.com, Паркер, Никсон и Дэвис получат кругленькие суммы за свое участие в сериале – около 700 тыс. долларов за один эпизод. С учетом того, что сезон будет состоять из 10 серий, в целом каждая из них заработает по 7 млн долларов за фильм. При этом гонорар Николь Али Паркер все еще неизвестен.

Отметим, что режиссером нового сезона выступит Мартин Патрик Кинг. Первая читка картины уже состоялась в июне.

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