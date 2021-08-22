Распространенная ошибка: как Кейт Миддлтон собирает Джорджа и Шарлотту в школу

Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Джордж и принцесса Шарлотта ходят в частную школу Лондона. В сентябре они, как и миллионы других школьников, сядут за парты. К этому дню Кейт Миддлтон заранее готовит детей. Вместе они ходят по магазинам и покупают новые вещи.

При покупке новой школьной обуви Кейт, как и многие другие мамы, совершала распространенную ошибку. Когда герцогиню с детьми заметили в одном из универмагов Лондона, она не взяла с собой носки для них, чтобы примерить новые туфли. Об этом пишет Mirror.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кейт и Уильям ищут школу в Беркшире, куда хотят определить принца Джорджа. Недавно ему исполнилось восемь лет.

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