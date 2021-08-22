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«Чудесный вечер»: Боярская скрыла фигуру, представ в ресторане в золотистом бомбере оверсайз и шароварах

Актриса в последнее время редко посещает светские рауты.

«Чудесный вечер»: Боярская скрыла фигуру, представ в ресторане в золотистом бомбере оверсайз и шароварах
Елизавета Боярская. Фото: Global look press

35-летняя актриса Елизавета Боярская впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Звезда в последнее время редко выходит на публику и отмечается в социальных сетях с новыми постами. Однако на сей раз дочь народного артиста сделала исключение. Поводом послужило открытие нового ресторана в стиле пушкинских сказок.

В сопровождении писателя Михаила Зыгаря, пианистки Анны Друбич, продюсера Анастасии Перовой и известного шеф-повара Владимира Мухина она появилась в заведении в золотистом объемном бомбере и черных брюках-шароварах, которые скрыли фигуру Елизаветы.

Елизавета Боярская с друзьями в ресторане. Фото: instagram.com/lizavetabo/

«Чудесный вечер в потрясающей компании», — написала о своем выходе в свет Елизавета Боярская.

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