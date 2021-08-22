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«Закат с видом на деревню»: Галкин насладился красотами природы возле замка

Кадрами шоумен поделился в своем микроблоге.

«Закат с видом на деревню»: Галкин насладился красотами природы возле замка
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри живут в замке, который шоумен построил в деревне Грязь, что недалеко от Москвы. В своем микроблоге муж Примадонны часто показывает пейзажи, которые окружают их дом. На этот раз Галкин запечатлел закат в бордово-красных оттенках. Снимком поделился в своем микроблоге.

Максим Галкин показал закат
Максим Галкин показал закат в деревне Грязь. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

«Закат с видом на деревню», — подписал фото Максим.

Напомним, Алла Пугачева и Максима Галкин в этом году отметят десятилетие семейной жизни. А их двойняшкам Лизе и Гарри исполнится по восемь лет. Они пойдут уже во второй класс московского лицея. Ранее стало известно, что месяц обучения там стоит 160 тысяч рублей на одного ребенка.

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