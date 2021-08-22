Новые очки и другая прическа: стремительно худеющего Харламова сравнили с голливудским актером

Вот уже год, как Гарик Харламов находится в статуе холостяка. С Кристиной Асмус они объявили о расставании в 2020-м. Новыми узами брака юморист связывать себя не торопится, хотя с новой возлюбленной, тоже актрисой Катериной Ковальчук уже попадал в объективы камер. Вместе пара снималась в картине «Гусар». В последнее время фанаты обеспокоены тем, что Гарик стремительно худеет. На этот раз он показал в своем микроблоге фото, на котором позировал в новых очках и с непривычной шевелюрой.

«Видел в Инсте такие посты, думаю такой же долбануть. Просто типа твоя фотка и надпись а-ля «Всем хорошего вечера и настроения»… Ну вот. Всем хорошего вечера и настроения», — написал Харламов.

Фанаты отметили, что шоумен стал похож на голливудского актера.

«Ба, Мэтт Деймон к нам пожаловал! Какой красивый!», — писали пользователи Сети.

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