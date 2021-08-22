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«Слюнки побежали»: Рудова в бикини показала аппетитные бедра и пышную грудь

Снимком блондинка поделилась в микроблоге.

«Слюнки побежали»: Рудова в бикини показала аппетитные бедра и пышную грудь
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Недавно Наталья Рудова вернулась из путешествия по Европе. В турне блондинка ездила после своего дня рождения вместе со своей подругой Анастасией Решетовой. Недавно ей исполнилось 38 лет.  Девушки познакомились в 2015 году на съемках клипа Тимати «Ключи от рая», с тех пор практически неразлучны.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

По возвращению в Москву Рудова решила, что пора худеть. В своем Instagram Наталья делится успехами в этом деле, также не забывает про личные фото.

«Слюнки побежали! Красоту не скрыть! Невероятная! Какая классная! Фото бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Рудова получала благодаря сериалу «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х годов.

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