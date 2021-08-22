«На коленках сидит»: Барановскую с Гордоном застукали в гримерке

С 2016-го года бывшая сожительница Аршавина ведет с журналистом программу «Мужское/Женское».

Вот уже пять лет, как бывшая сожительница экс-футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская появляется в студии программы «Мужское/Женское». Ее соведущим является журналист Александр Гордон, с которым Юлии ни раз приписывали роман. По слухам, телеведущий развелся со своей четвертой женой именно из-за Барановской.

«Иногда Юля приходит на съемки подшофе, а Александр ее покрывает. В гримерке Барановская у Гордона на коленках сидит, он с ней все время кокетничает, обнимает. Вот такая песня», — цитирует участника массовки Андрея Торина «Экспресс газета».

Напомним, Барановская воспитывает троих детей от Аршавина. В эти дни они все вместе отдыхают в Греции.

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