Авербух признался, когда заберет Арзамасову из роддома

На днях 26-летняя Лиза Арзамасова родила Илье Авербуху сына. Роды обошлись продюсеру в кругленькую сумму, ранее сообщалось, что он выложил более миллиона рублей. Прошла неделя, однако до сих пор актриса остается в клинике.

Выяснилось, что эти дни Авербух находится в Нижнем Новгороде, где готовил праздничное шоу к 800-летию города. Сразу после его окончания новоиспеченный отец поехал в Москву.

«Я здесь всю неделю. Вырвался в Москву только в прошлые выходные увидеть жену и сына. И сразу назад. Мне очень приятно, что мне доверили мероприятие такого уровня», — цитирует Авербуха «Комсомольская правда».

В воскресенье утром олимпийский чемпион по фигурному катанию заберет жену и новорожденного сына из роддома. Также 22 августа пара планирует озвучить имя малыша.

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