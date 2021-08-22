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«Настя, тебе судов мало?»: Малькова обратилась к Макеевой

Публикацию она оставила в своем микроблоге.

«Настя, тебе судов мало?»: Малькова обратилась к Макеевой
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Накануне Анастасия Макеева показала своим подписчикам в Instagram документ, который подтверждает факт ее венчания с Романом Мальковым. По словам актрисы, его в Крымской церкви запросила бывшая жена теперь уже ее нового мужа, Светлана. Малькова тут же отреагировала на публикацию.

Малькова пригрозила Макеевой судом
Малькова пригрозила Макеевой судом. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Настя, тебе судов мало? Разберись сначала с теми, что насобирала. Тут ты опять попадаешь под статью. Зачем клевещешь? Не устала? Слишком много у влюбленной в адрес меня претензий, осеннее обострение на носу», — написала Малькова.

Добавим, в эти дни Анастасия и Роман находятся в Словении. В Любляне у актрисы гастроли, а у бизнесмена – трое младших детей.

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