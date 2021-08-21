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«Наградил же фигурой бог»: Лобода в тонком платье с пайетками и на шпильках вышла на красную дорожку

Певица в выбрала женственный образ для первого конкурсного дня «Новой волны» в Сочи. Она стала членом жюри вместе с Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым и другими артистами.

«Наградил же фигурой бог»: Лобода в тонком платье с пайетками и на шпильках вышла на красную дорожку
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода родилась в Киеве и в свое время выступала в группе «ВИА-Гра». Однако потом она построила успешную сольную карьеру и теперь является одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Артистка в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она также любит подчеркивать достоинства провокационными нарядами. В ее коллекции много лосин, платьев и топов.

Этим летом Лобода много путешествует. Накануне она прилетала в Сочи, чтобы принять участие в «Новой волне». Артистка для выступления выбрала черное платье с глубоким вырезом. А вот для первого конкурсного дня она предпочла наряд с пайетками. На красную дорожку певица вышла в платье макси на тонких бретельках. Наряд с декольте из гипюра дополняли босоножки на шпильке.

Лобода стала одной из членов жюри. Также рядом с ней разместились Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лима Билан и другие артисты, которые стали судьями.

Поклонники были впечатлены образом звезды. Многие написали ей комплименты. «Такая шикарная», «Дима обомлел», «Вы украшение концерта», «Ну наградил же фигурой бог», «Как на вас насмотреться», «Роскошное платье, и прелестная вы», «Светочка, эти ножки чудо», «Такая красотка», «Вас никто не затмит», «Грация воплоти», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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