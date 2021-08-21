«Идеальное свидание»: Стеша Маликова намекнула на новые романтические отношения

В одной из последних Stories личного микроблога наследницы Дмитрия Маликова — Стефании — появилась фотография с романтического свидания. Примечательно, что знаменитость не отметила молодого человека. Однако в Сети тут же предположили, что это хоккеист Капризов.

Напомним, что не так давно поклонники рассекретили имя ухажера модели и дизайнера платьев Маликовой. Им оказался игрок НХЛ — хоккеист Кирилл Капризов. Стефания и Кирилл не делали совместных фото. Однако Капризов оставлял эмоциональные комментарии под фото Маликовой с Алтая. Также в его профиле Instagram появились кадры из поездки по тем же местам, где ранее отметилась Стеша.

Теперь же старший ребенок Елены и Дмитрия Маликовых разместила фото из ресторана The Ritz-Carlton с видом на Красную площадь.

«Идеальное свидание», — подписала снимок Маликова.

Также Стефания запечатлела, как некто держит ее за руку. Маликова добавила к кадру эмодзи в виде белого сердечка. Однако лицо счастливца скрыла.

Напомним, недавно Стеша похвасталась красным платьем с принтом мильфлер. Маликова дополнила его сапогами- казаками из замши.

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