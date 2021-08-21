«Как это было»: Татьяна Навка показала первые соревнования дочери Надежды

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка разместила на личной странице в Instagram запись, в которой продемонстрировала первые серьезные шаги дочери Надежды в фигурном катании.
Напомним, в субботу, 21 августа, Надежда Пескова празднует свой седьмой день рождения. Малышку уже поздравили родители и сестры с братьями.
Навка в праздничный для ее семьи день решила поделиться талантами младшей дочери. Отметим, что маленькая Надя пошла по стопам матери и стала заниматься фигурным катанием. В отличие от старших сестер — Александры Жулиной и Елизаветы Песковой — Надежда выбрала спортивную карьеру. На сегодняшний день малышка уверенно выступает на соревнованиях. А кадры ее первого выступления Навка опубликовала в личном микроблоге.
«Как это было», — написала Татьяна в комментариях под роликом.
«Какая куколка», «Достойная продолжательница материнского дела», «Какая она молодчинка! Умничка! Трудяга!», «Да, была совсем малютка», «Девочка талантливая», «Чемпионка растет, какой труд».