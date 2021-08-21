Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

«Радоваться нужно»: Анастасия Костенко считает, что мужья должны говорить женам о лишнем весе

Жена футболиста не обижается, когда муж называет ее «бегемотиком».

«Радоваться нужно»: Анастасия Костенко считает, что мужья должны говорить женам о лишнем весе
Анастасия Костенко. Фото: Instagram.com/kostenko.94

В одной из последних Stories личного микроблога модели  Анастасии Костенко появилось признание знаменитости в том, что бойфренды должны говорить со своими избранницами о похудении после родов.

Жена Дмитрия Тарасова уверена, что нельзя обижаться на слова мужа. Одна из подписчиц Костенко сообщила, что муж стал упрекать ее в наличии лишнего веса. Девушка обиделась, а вот Анастасия назвала это нормальным явлением.

«Я бы спокойно отреагировала, так как сама во время беременности говорю мужу: «Заставь меня, пожалуйста, начать заниматься спортом после родов». Но! Всем хочется в отношениях искренности и правды, но немногие к ней готовы. Ваш муж сказал Вам вполне себе корректно. Значит, Вы ему небезразличны, тут радоваться нужно и бегом просить на абонемент», — заявила Костенко.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко беременна третьим ребенком. Фото: Instagram.com/kostenko.94

Также Анастасия призналась, что не считает обидными слова ее собственного мужа. Тарасов называет Костенко «бегемотиком» за округлый от беременности живот.

«А что тут обидного? Вообще это не очень хорошо — обижаться. Когда человек взрослеет, он старается избавиться от этого», — резюмировала Костенко.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия КостенкоДмитрий Тарасовобщение с подписчикамиоткровение звездыреальные родители