«Радоваться нужно»: Анастасия Костенко считает, что мужья должны говорить женам о лишнем весе

В одной из последних Stories личного микроблога модели Анастасии Костенко появилось признание знаменитости в том, что бойфренды должны говорить со своими избранницами о похудении после родов.

Жена Дмитрия Тарасова уверена, что нельзя обижаться на слова мужа. Одна из подписчиц Костенко сообщила, что муж стал упрекать ее в наличии лишнего веса. Девушка обиделась, а вот Анастасия назвала это нормальным явлением.

«Я бы спокойно отреагировала, так как сама во время беременности говорю мужу: «Заставь меня, пожалуйста, начать заниматься спортом после родов». Но! Всем хочется в отношениях искренности и правды, но немногие к ней готовы. Ваш муж сказал Вам вполне себе корректно. Значит, Вы ему небезразличны, тут радоваться нужно и бегом просить на абонемент», — заявила Костенко.

Также Анастасия призналась, что не считает обидными слова ее собственного мужа. Тарасов называет Костенко «бегемотиком» за округлый от беременности живот.

«А что тут обидного? Вообще это не очень хорошо — обижаться. Когда человек взрослеет, он старается избавиться от этого», — резюмировала Костенко.

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