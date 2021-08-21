Аристократическая стать: Водянова нарядилась в «золотое» платье принцессы для появления на публике

Модель приехала в родной Нижний Новгород. Она подготовилась к участию в концерте, приуроченного к 800-летию города.

Наталья Водянова не скрывает, что ей нравится проводить время на родине. Она давно живет в Париже, где растит детей. Лишь в прошлом году девушка вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Однако они воспитывают не только общих детей: Максима и Романа, но и наследников модели от прошлых отношений: Лукаса Неву и Виктора. В этом году Наталья несколько раз приезжала в Москву, а теперь она приехала в Нижний Новгород.

21 августа Наталья поделилась кадром из родного города. Она была рада пройтись по знакомым местам. Однако вечером модель отправилась готовиться к появлению на публике. Так как город отмечает 800-летие, то были организованы праздничные шоу. В одном из них приняла участие Водянова. Она поделилась кадрами с подготовки к торжеству. Девушка облачилась в платье принцессы. пышный атласный наряд с царскими рукавами с разрезами подчеркнул ее талию.

Наталье сделали макияж в розовых тонах и нежную прическу, дополняющую ее образ.

«Готовимся к 800-летию», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие одарили ее комплиментами. «Какая же вы красивая барышня!», «Роскошный образ», «Не все умеют держать осанку, как аристократы», «Настоящая принцесса», «И эта милашка вырастила пятерых деток», «Красота», «Ну просто чудесное платье», «Принцесса из сказки», «Ой, какая невероятная!» — прокомментировали пост подписчики.

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