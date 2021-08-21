Ксения Бородина в красном платье с воротничком Клодин приехала с дочерьми в Казань

В одной из последних Stories личного микроблога бывшей жены предпринимателя Курбана Омарова — Ксении Бородиной — появилась запись, в которой знаменитость со своими детьми прилетела на открытие семейного ресторана «Тейка Бум» в Казани.

Бородина по приезде отметила, что ей уже очень понравилось в столице Татарстана. Сеть ресторанов, которая называется в честь младшей дочери Ксении, расширилась. Бородина лично решила посмотреть, как обстоят дела в новеньком помещении для детей и их родителей.

К слову, для прогулки по Казани Ксения выбрала ярко-красное платье бэби-долл. Бородина подчеркнула стройность ножек узким подолом с сжатой тканью. А плечи, наоборот, — максимально увеличила. И сделала это телеведущая с помощью рукавов-буфов и белоснежного отложного воротничка. Дополнил красоту платья знаменитости мелкий принт в виде красных и белых бусин.

А вот дочерей Марусю и Теону телеведущая одела в одинаковые аутфиты. Бородина предпочла для малышек белоснежные футболки и клетчатые юбки Burberry. На ногах у девочек были кипенно-белые кеды Dior.

Смотрите также: