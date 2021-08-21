«А, что за красотки!»: Кудрявцева в белоснежных брюках и льняной блузке отметилась на набережной

Телеведущая предстала в Сочи, куда приехала вести «Новую волну». Свободное время она провела с подругой.

Лера Кудрявцева в этом году отпраздновала 50-летие. Она не скрывает, что на ее глазах выросли многие знаменитости. Телеведущая ведет несколько передач на телевидении. Она также порой соглашается вести разные концерты. А вот свободное время блондинка посвящает семье. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара растит дочку Марию, которой не так давно исполнилось три года.

Этим летом Лера уже отдыхала с супругом в Сочи. Но на днях она вернулась на побережье Черного моря. Телеведущая приехала, чтобы вести «Новую волну». Ее напарником стал Андрей Малахов. А вот 21 августа у нее выдался выходной. Она решила прогуляться в компании подруги. Кудрявцева облачилась в белый льняной костюм с широкими брюками блузкой оверсайз. Свой образ она дополнила красной косынкой в стиле «бабушки на лавочке».

Лера не только прошлась по набережной, но и заглянула в кафе, где побаловала себя сладостями. А вот на улице ее встретил Антон Воронов финалист телепроекта «Подиум».

«А, что за красотки! Откуда то я вас знаю?!» — заявил он.

Поклонники, к слову, тоже восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Какая Лера красотка», «Мне нравится ее естественность», «В белом словно лебедь», «Очень стройная», «На „Волне“ была просто роскошная! Теперь такая нежность», «Люблю Леру за простоту», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: