Пелагея в воздушном платье макси с кожаным корсетом спела дуэтом с Биланом на «Новой волне»

Артистка приехала в Сочи на несколько дней, чтобы принять участие в «Новой волне». Она привлекла внимание Александра Реввы и других мужчин на мероприятии.

Пелагея является известной исполнительницей народных песен и романсов. Она гастролирует со своей группой много лет. В этом году стало известно, что артистка снова примет участие в шоу «Голос». Она сядет в кресло наставницы, как и Дима Билан. Этим летом певица много путешествует. Она успела отметить свой день рождения и несколько раз вывести в свет дочку Таисию. Теперь звезда приехала в Сочи.

Именно там стартовал конкурс «Новая волна». Пелагея уже больше года является свободной девушкой. Поклонники давно заметили, что она постройнела. На этот раз для выступления артистка выбрала пышное шифоновое платье в пол с белым кожаным корсетом. Нежный образ дополнили легкие кудри и неброский макияж. На певицу обратили внимание Александр Ревва и Филипп Киркоров. Они обняли ее прив встрече.

А вот на сцене Пелагея спела дуэтом с Димой Биланом. Именно ему был посвящен концерт. Они были одеты в одной цветовой гамме и исполнили хит «Цветные сны».

Поклонники с теплотой встретила артистов. Многие восхитились тем, как выглядит певица. «Дуэт с Димой — лучшее, что я когда-либо слышала!», «Какая приятная атмосфера царит рядом с Полей!», «Поль… разбиваете сердце своей красотой», «Ну какая же вы зажигательная», «Прелестное платье», «Невероятно красивая! Это лучший дуэт!», «Осиная талия», — прокомментировали пост подписчики.

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