«Такого никогда не видела»: Пегова повеселилась в струящемся платье с акцентом на талии

Актриса приехала в Нижний Новгород. Она приняла участие в одном из концертов в честь 800-летия города и потом отметилась на набережной.

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. В ее копилке работа в таких картинах, как «Любовь с акцентом», «7 главных желаний», «Экипаж», «Комиссарша», а также в сериале «Акушерки». Более того, актриса не раз принимала участие в телевизионных шоу. Она показала свои таланты в танцах, а также в катании на льду. В «Ледниковом периоде» артистка дошла до финала, но не победила.

Примечательно, что после этого проекта Ирина решила похудеть. За считанные месяцы она преобразилась и даже стала чаще носить мини-платья. Этим летом актриса успела отдохнуть в Турции с дочкой Татьяной. А вот накануне она приехала в Нижний Новгород. Город отмечает свое 800-летие, поэтому для жителей организованы торжества и концерты. На одном из них отметилась Пегова. она поразилась, когда увидела сцену на Волге.

«Такого никогда не видела, сцена на воде!» — воскликнула она.

Если днем актриса боялась потерять телефон, то вечером уже переживала из-за обуви. Она облачилась в струящееся платье в пол с акцентом на талии. Образ дополняли алые туфли-лодочки, которые потом Ирина взяла в руки, переобувшись в кеды. Она стала кружиться на набережной, а также фотографировалась с поклонниками.

Постройневшая артистки привела в восторг фанатов. «До чего красивая, и не меняется ,всегда прекрасная»,» Великолепная и восхитительная Ириночка«, «Какая грация», Очень стройная стали, талия осиная«, «Девушка взвизгнула от радости, увидев вас», «Хорошенькая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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