«Здравствуй, родной город»: Водянова в водолазке и джинсах-трубах отметилась в Нижнем Новгороде

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Именно там она смогла построить карьеру модели. теперь девушка счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно. Они живут в просторном особняке с детьми. От первого брака у нее есть трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Своему нынешнему мужа она подарила сыновей: Максима и Романа. В прошлом году модель показала старшим детям отдаленные уголки России.

А вот 21 августа Наталья приехала в Нижний Новгород. Она родилась в этом городе, а также там живет ее мама и одна из сестер Оксана, которая родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Модель запечатлелась возле речного вокзала в черной водолазке, джинсах-трубах цвета мокрого асфальта и высоких сапогах. Водянова была без макияжа и укладки. Повседневный наряд подчеркнул ее талию.

«Здравствуй, родной город», — написала она.

Модель приехала, так как Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. На его улицах уже проходят торжественные мероприятия. Не исключено, что Наталья примет участие в одном из них. Поклонники были рады видеть звезду на родине. «Молодец какая, Наталья, приехала на день рождения родного города!», «Без вас праздник нашего города вообще невозможно представить», «Будь всегда красивой Наташа», — прокомментировали пост подписчики.

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