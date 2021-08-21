«У нас просто две квартиры»: жена Александра Панайотова рассказала, как уживается с мужем

Жена музыканта Александра Панайотова, которая работает его директором, Екатерина Коренева объяснила, как ей с мужем удается избегать бытовых конфликтов, которые, безусловно, возникают в любой семье.

«У нас просто две квартиры. Изначально Саша жил у меня, поскольку в него не было собственной квартиры в Москве. А потом мы купили рядом – буквально в 200 шагах – вторую квартиру, и это решило многие проблемы». Екатерина Коренева

Как отметила Екатерина Коренева, днем они с мужем почти не видятся. У каждого много своих дел. По ее словам, каждому нужно свое личное пространство. Ночью же они всегда вместе. Кроме того, Коренева заметила, что во время конфликтов всегда идет навстречу своему мужу. Она просит у него прощения. Даже когда знает на сто процентов, что права сама, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Александр Панайотов приехал в Россию из Запорожья. В нашей стране он обосновался с 2003 года.

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