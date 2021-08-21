Ивлеева рассказала, за сколько на самом деле купила дорогостоящий Lamborghini

Блогер призналась, что это лучшее, что с ней случилось в жизни.

Настя Ивлеева часто нарушает правила дорожного движения, перемещаясь по Москве на дорогом Lamborghini Aventador. За последние месяцы блогер успела накопить две сотни нарушений, а в апреле ее машину и вовсе отправили на штрафстоянку.

В интервью Tatler, Настя рассказала, что покупка машины — это лучшее, что случалось в ней жизни. Автомобиль Ивлеева купила на карантине за двадцать три миллиона рублей.

«Я валялась дома с ковидом, смотрела сериальчики и не хотела принимать никаких решений. На третий день мне полегчало, и я вспомнила, что давно хотела спорткар. А раз возможность была, решила, почему бы ею не воспользоваться? Не колебалась ни минуты. Через два дня в полотенце и в маске встречала во дворе дома этого серого красавца», — рассказала Настя.

В прошлом году Ивлееву также осудили вождение в нетрезвом виде. Звезда уверяла, что выпила всего глоток шампанского. Однако сам факт употребления спиртного за рулем глубоко возмутил общественность.

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