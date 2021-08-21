«Молодильными яблоками питаетесь?»: Александр и Анжелика Ревва поразили посвежевшим видом на «Новой волне»

На личной странице в Instagram исполнителя Александра Реввы появилась свежая фотография знаменитости в объятиях жены Анжелики. Пара позировала в дерзких нарядах на «Новой волне-2021».

Отметим, что музыкальный фестиваль продемонстрировал в этом году в Сочи роскошные и неповторяющиеся вкусы звезд. Российские знаменитости очаровали поклонников длинными шлейфами платьев, спортивными велосипедками и элегантными мантиями. А вот Александр Ревва с избранницей Анжеликой в первую очередь поразили фанатов своей молодостью.

Анжелика предстала на ковровой дорожке в черном платье-футляре с огромными воланами. Драпированная ткань напомнила гигантский цветок. К такому наряду Ревва добавила туфли из полупрозрачного материала и массивные серьги.

Александр позировал с женой в белоснежном костюме с черными вставками. Вместо рубашки Ревва выбрал черную футболку, а пиджак заменил жилетом.

«Вы чего там все молодильными яблоками питаетесь, что ли?! Почему я старею, а вы наоборот?!», «С годами все краше и краше, все моложе и моложе», «Очень красивая пара», «Самая яркая и красивая пара. Огонь», «Какие гармоничные», «Ревва с возрастом становится все краше», — написали восторженные поклонники пары в комментариях под фото.

Смотрите также: