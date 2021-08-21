«Открываем с ноги двери»: какую дорогую вещь Ивлеева впервые купила, заработав миллионы

Настя Ивлеева родилась в небогатой семье и миллионы начала зарабатывать лишь недавно. Сначала блогер была ведущей шоу о путешествиях «Орел и решка», а потом завела YouTube-канал, куда выкладывала стримы. Народу зашло.

Изначально Настя пропагандировала дворовой имидж, за глаза ее называли «леди-гопник», однако в последнее время Ивлееву все чаще можно видеть в брендовых нарядах от известных дизайнеров. К Ивану Урганту, например, пришла в винтажном колье Chanel. В «Что было дальше?» демонстрировала золотой чокер из коллекции Dolce & Gabbana 2003 года.

В интервью журналу Tatler Ивлеева рассказала, как тратила свои первые заработанные миллионы.

«На первые деньги я купила кардиган Gucci за триста пятьдесят тысяч рублей. Это была брендомания, когда ты вообще ни черта не понимаешь. Я помню, как мы с Идой Галич идем в магазин, открываем с ноги двери: «Нам очки, сумки, футболки!» Покупали все самое попсовое и очевидное. Тогда мы чувствовали себя дикими модницами», — призналась блогерша.

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