Регина Тодоренко разрыдалась в примерочной, когда не смогла влезть в платье

Ведущая «Орла и решки» отправилась с мужем на шопинг.

Телеведущая Регина Тодоренко после съемок на Камчатке решила побаловать себя дорогими покупочками в модных бутиках. А помог в этом ей муж Влад Топалов.

Тодоренко разместила в Stories личного микроблога кадры примерки платьев и обуви Dior. К слову, не только Регина среди российских знаменитостей отдает предпочтение этому бренду. Продюсер Яна Рудковская является настоящим амбассадором люксовой одежды Dior. Жена Евгения Плющенко почти в каждый свой образ добавляет предмет этого модного дома.

Тодоренко разглядывала сумочки в бутике. Больше всего ей понравилась модель, которую обожала принцесса Диана.

А после того, как Тодоренко определилась с аксессуаром, знаменитость стала мерять платья. Регина показывала образы мужу. Однако не во все платья, которые понравились Топалову, Тодоренко смогла втиснуться.

«Вы тоже иногда пытаетесь впихнуть себя в понравившееся платье?», — поинтересовалась у своих поклонников Регина.

Тодоренко очень понравились леопардовый топ с юбкой. Однако вещи никак не хотели на ней сходиться.

Напомним, недавно Регина вместе с семьей летала на Камчатку и даже сама поймала крупную рыбу.

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