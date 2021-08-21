«Не выдавали себя за его лицо»: фанаты Серебрякова прояснили ситуацию с его фейковым аккаунтом

Поклонники Алексея Серебрякова в его фанатском аккаунте в Instagram прояснили ситуацию вокруг имени актера, после того, как стали получать оскорбления в свой адрес. Они подчеркнули, что были и являются только фан аккаунтом звезды.

«Наша страница никогда не выдавала себя за его лицо. Мы фан-клуб, который к тому же уже давно забросили, но недавние события заставили вспомнить пароль от этой страницы и зайти сюда. Зайти для того, дорогие подписчики, чтобы вы наконец поняли, что мы — фан аккаунт». Фанаты Алексея Серебрякова

Как отметили поклонники, сейчас главное всем успокоиться. И не присылать гневных сообщений. Фейковый аккаунт, как они заверили, давно удален.

Ранее актер Алексей Серебряков, который с 2012 года живет в Канаде, записал обращение к россиянам. Он заявил, что некий человек от его лица ведет аккаунт в Instagram, публикуя много неправды про него. Как заверил Алексей Серебряков, его нет ни в одной социальной сети.

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