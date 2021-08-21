«От меня зависит»: Анастасия Решетова ответила, почему Тимати больше времени проводит со старшим ребенком

В одной из последних Stories личного микроблога телеведущая Анастасия Решетова пообщалась со своими поклонниками. Знаменитость затронула тему общения ее сына с шоуменом Тимати.

Напомним, перед тем, как улететь в Европу, Анастасия и ее экс-возлюбленный Тимати долго спорили по поводу предстоящего отдыха их сына Ратмира. Бывший владелец музыкального лейбла Black Star хотел, чтобы мальчик улетел с ним. Однако его мама была против. Поскольку Ратмиру еще нет и двух лет. А в этом возрасте, по словам Решетовой, дети очень привязаны к матерям. Поэтому модель отправилась в путешествие с сыном, а Тимур взял на отдых дочь Алису.

Некоторые поклонники Решетовой, глядя на частые публикации Тимати с Алисой, поинтересовались у Анастасии о взаимоотношениях Ратмира с отцом.

«По идее, это от меня зависит — будет ли Ратик ближе к папе или нет. Если я отпустила сына жить с ним и в долгосрочный отпуск, то было бы иначе», — ответила фанатам Решетова.

Напомним, недавно дочь Тимати и модели Алены Шишковой поздравила папу с днем рождения. В 38-й день рождения отца Алиса Юнусова нарядилась в длинное платье с принтом горох.

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