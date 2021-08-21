«Руководит ей уже три года»: Валерия рассказала, чем занимается ее старший сын

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Валерии появилась совместная фотография знаменитости с ее сыном Артемием. Примечательно, что обычно жена продюсера Иосифа Пригожина редко говорит о своем втором ребенке.

Напомним, Артемий Шульгин родился в семье Валерии и ее второго мужа — композитора Александра Шульгина — 25 августа 1994 года. Большую часть жизни Шульгин проводит за границей. Артемий учился, а теперь живет за рубежом. У старшего сына Валерии есть своя музыкальная студия в Монтре.

«Если ввести в поисковик Google запрос Best recording studio in Switzerland, первой строкой появится Hana Road studios. Очень горжусь, что к такому успеху звукозаписывающей компании мой сын Артемий имеет самое непосредственное отношение, так как руководит ей уже три года из четырех, что там работает», — призналась Валерия.

Исполнительница опубликовала фото 26-летнего сына. Валерия и Артемий запечатлелись в звукозаписывающей студии Шульгина.

Напомним, недавно младший сын Валерии показал, как за лето подросла его дочь Селин.

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