«Ой, блин, не удержался. Всем привет»: Тарзан похвастался идеальной фигурой в камуфляжных шортах

Культурист Тарзан в Instagram похвастался своей идеальной фигурой в камуфляжных шортах. Надо заметить, что бодибилдер, которому уже 51 год, выглядит просто великолепно. Во всяком случае, для своих лет.

«Ой, блин, не удержался». Всем привет». Тарзан

«Шикарный. Все, кто пишут иное, просто завидуют», «А мне кажется, что уже видно, как кожа подвисает», «Учитывая возраст – мой комплимент», «Какие все-таки бывают злые люди. Смотрите прежде всего за собой. Шортики у Тарзана просто замечательные», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что культурист Тарзан регулярно в социальных сетях выкладывает свои фотографии с голым торсом. Нередко в одних трусах. За это он порой подвергается обструкции от пользователей. При этом сам муж певицы Наташи Королевой не считает, что делает что-то неправильное и предосудительное. По его мнению, если у человека красивая фигура, то нет ничего страшного в том, чтобы показать ее подписчикам.

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