«Платье нам пришлось шить за два дня»: дизайнер Керимова раскрыла детали свадьбы Азизы

Дизайнер Аника Керимова раскрыла некоторые интересные детали со свадьбы своей подруги певицы Азизы. Она заметила, что перед торжеством исполнительница дрожала словно осиновый лист. Она очень сильно волновалась. Дело в том, что официально замуж звезда выходила впервые в жизни.

«Платье нам пришлось шить за два дня, потому что Азиза похудела и ей стали велики все наряды. Перед свадьбой выяснилось, что нет подходящих под свадебное платье туфлей. В тех, которые имелись, Азизе было некомфортно. Пришлось покупать уже в день свадьбы новые». Аника Керимова

По словам Керимовой, Азиза не могла уснуть накануне свадьбы. Она лично контролировала весь процесс. При этом Керимова заявила, что все в итоге прошло на высшем уровне. Исполнительница осталась довольна, как все завершилось, сообщает «Собеседник».

Напомним, что певица Азиза вышла замуж за молодого итальянца. Он младше звезды на 16 лет.

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