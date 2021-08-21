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«Платье нам пришлось шить за два дня»: дизайнер Керимова раскрыла детали свадьбы Азизы

Как отметила модельер, певица дрожала как осиновый лист.

«Платье нам пришлось шить за два дня»: дизайнер Керимова раскрыла детали свадьбы Азизы
Певица Азиза. Фото: Globallookpress.com

Дизайнер Аника Керимова раскрыла некоторые интересные детали со свадьбы своей подруги певицы Азизы. Она заметила, что перед торжеством исполнительница дрожала словно осиновый лист. Она очень сильно волновалась. Дело в том, что официально замуж звезда выходила впервые в жизни.

Аника Керимова
Аника Керимова. Фото: Globallookpress.com

«Платье нам пришлось шить за два дня, потому что Азиза похудела и ей стали велики все наряды. Перед свадьбой выяснилось, что нет подходящих под свадебное платье туфлей. В тех, которые имелись, Азизе было некомфортно. Пришлось покупать уже в день свадьбы новые».

Аника Керимова

По словам Керимовой, Азиза не могла уснуть накануне свадьбы. Она лично контролировала весь процесс. При этом Керимова заявила, что все в итоге прошло на высшем уровне. Исполнительница осталась довольна, как все завершилось, сообщает «Собеседник».

Напомним, что певица Азиза вышла замуж за молодого итальянца. Он младше звезды на 16 лет.

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