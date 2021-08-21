Просто и изысканно: Ани Лорак в безразмерном жакете в полоску и черных легинсах поддержала тренд на минимализм

Каждый образ певицы Ани Лорак привлекает внимание, будь то концертный наряд, аутфит для красной дорожки или повседневный лук. Все потому, что Каролина Куек (настоящее имя украинской артистки – прим.ред.) является одной из самых популярных и востребованных певиц российской эстрады. А ее вкус в одежде для миллионов поклонниц стал определяющим – одеваться как Ани Лорак хотят многие.

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На этот раз мы вместе со стилистом Никитой Карстен разбираем повседневный аутфит Ани Лорак. Она составила образ из жакета оверсайз и легинсов. Стилист прокомментировал модный выбор звезды, отметив его простоту и изысканность.

«Во многих своих интервью я, оценивая образ Ани Лорак, говорил, что если певица хочет быть современной, то ей пора отказываться от образа «дивы» и уходить в элегантный минимализм, который сейчас на пике трендов.

И что мы видим сейчас? Актуальные леггинсы, правильного кроя и посадки. Обратите внимание, что ткань тоже выбрана верно, она в меру плотная и в меру облегает безупречные ноги Каролины. Не очень видно, но предполагаю, что под оверсайз-пиджаком в нестареющую полоску звезда надела трендовое боди с молнией. Простой, но изысканный образ Каролина завершила легкой укладкой, нежным макияжем и плетенными сабо.

Это не просто современный образ, лайфхак с однотонным верхом и низом под пиджак «с мужского плеча» отлично подойдет для тех, кто хочет вытянуть силуэт», — посоветовал стилист.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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